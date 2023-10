Arezzo, vittoria da brividi. Guccione entra e segna. Borra para un rigore

di Luca Amorosi

AREZZO

In un finale di partita da film, in casa amaranto si allineano gli astri e l’Arezzo si prende tre punti vitali, riuscendo pure a mantenere la porta inviolata per la prima volta in stagione. Protagonista Borra, che para un rigore in avvio di ripresa, e Guccione, che sigla il gol vittoria poco dopo il suo ingresso in campo. In negativo, invece, gli eugubini Chierico e Portanova, che in pochi minuti lasciano i suoi in doppia inferiorità numerica. In avvio Indiani schiera i suoi con un 4-3-3 classico dove Mawuli e Settembrini fanno le mezzali e Gaddini e Pattarello gli esterni del tridente. In difesa rientra Masetti. Il primo brivido scorre lungo la schiena dei tifosi amaranto: Risaliti commette fallo su Spina al limite dell’area e si becca il giallo. Lo stesso Spina si incarica della battuta e colpisce in pieno la traversa a Borra battuto. L’Arezzo però reagisce e impensierisce la difesa umbra prima con un bel tiro da fuori di Montini, poi con una serpentina di Settembrini in area, il cui tiro viene murato. La partita vive di fiammate: al 28’ Udoh va in gol ma era in fuorigioco. Le situazioni pericolose arrivano tutte da calcio piazzato anche causa vento, un vero e proprio fattore. In un’occasione una punizione degli ospiti sibila a fil di palo. Il primo tempo si chiude quindi a reti bianche.

Dopo l’intervallo Foglia prende il posto di Bianchi, mentre la pioggia aumenta di intensità e, unita al vento, complica le trame di gioco delle due squadre. A trovare l’episodio giusto, però, sono gli ospiti dopo meno di dieci minuti: infilata per vie centrali, Borra esce a vuoto e Foglia, per fermare Udoh pronto a battere a rete commette fallo da rigore. Mercadante va dal dischetto ma Borra riscatta il suo intero avvio di stagione opaco e neutralizza facendo tirare un sospiro di sollievo a tutto lo stadio, che si infiamma anche se in campo gli amaranto non hanno la stessa reazione. L’undici di Indiani abbassa il baricentro e gioca di rimessa. A metà frazione Gucci accusa un guaio fisico e viene sostituito da Kozak. Entra anche Chiosa per Gaddini e l’Arezzo passa al 3-5-2. A meno di dieci minuti alla fine Indiani si gioca anche la carta Guccione a supporto di Kozak e sarà la mossa vincente, anche perché poco dopo succede di tutto: nel giro di due minuti Chierico e Portanova si fanno cacciare e a tre dalla fine proprio Guccione, entrato da poco, s’inventa il gol vittoria con un tiro-cross che s’insacca al sette baciando il palo. Apoteosi al Comunale e ko tecnico per gli umbri, che in doppia inferiorità numerica non trovano le forze per cercare il pari. Tre punti di platino per il Cavallino.