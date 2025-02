Armillei ha ancora fame. Al varco ora c’è Arcipreti

Il pareggio per 1-1 nell’anticipo di ieri fra Narnese e Cannara, due fra le dirette inseguitrici, è stato il miglior risultato per Sansepolcro, che rimarrà comunque capolista solitaria dell’Eccellenza umbra e potrà fare buon viso anche a un pareggio, ma che soprattutto potrà dare uno strappo importante alla classifica in caso di vittoria. Dopo oltre 33 anni, i bianconeri tornano a giocare allo stadio Dante Bussotti di Marcellano, frazione di Gualdo Cattaneo. Il precedente è favorevole: qui, il 29 settembre 1991, i bianconeri conquistarono la prima vittoria dal passaggio in Umbria (3-0 sul San Terenziano) in un torneo di Promozione.

Oggi l’avversaria si chiama Atletico Bmg, con diesse l’ex Alvaro Arcipreti ed è una delle squadre che era stata costruita per essere fra le grandi protagoniste. L’Atletico Bmg aveva anche cambiato allenatore, ma nemmeno con Rosolino Puccica la musica è cambiata e dall’altra settimana è tornato in panca Francesco Farsi per tentare di sbloccare una striscia negativa. Peraltro, sono assenti due squalificati: il centrocampista Giambi e l’esterno Giustini, ma anche il veterano Angeli sembra avere qualche problema fisico.

Il Sansepolcro deve rinunciare all’infortunato Tersini, anche se in compenso Adreani riprenderà il suo posto. La probabile formazione (4-3-3): Vassallo; Del Siena, Adreani, Lorenzoni, Merciari; Bruschi, Gorini, Gennaioli; Pasquali, Bartoccini, Valori. All. Antonio Armillei.