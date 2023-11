Arrampicata, arrivano tre ori

È di due ori per Ravenna e di uno per Faenza il bottino conquistato dall’Istrice e dalla Carchidio Strocchi nella gara inaugurale del Campionato Regionale Giovanile di arrampicata sportiva specialità Boulder tenutasi a Forlì. Gli ori sono stati vinti daGinevra Castellari, Nicole Francesconi e Sara Arcozzi. Nella categoria Under 16 Femminile si sono messe in evidenza le atlete faentine della Carchidio Strocchi con la vittoria di Castellari e la quarta posizione di Allegra Luccaroni. I ravennati si sono messi in grossa evidenza sia nella categoria Under 16 Maschile con Ludovico Ravaglia che finisce quarto, ma soprattutto nella categoria Under 18 Femminile che fa riscontrare un dominio assoluto. Primo posto per Nicole Francesconi davanti a Caterina Pazzaglia e Sara Strocchi. Pazzaglia si consola però con la prima convocazione ad un raduno della nazionale giovanile. Altro trionfo giallorosso nella Under 20 con Sara Arcozzi.