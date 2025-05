Arretium Cup 2024: Torneo di Calcio Giovanile ad Arezzo con 36 Squadre

AREZZOL’Arretium Cup torna e raddoppia. La novità è stata ufficializzata nel corso della presentazione del torneo di calcio giovanile organizatto dall’Olmoponte Santa Firmina. Una presentazione ospitata ospitata nella cornice del Palazzo di Fraternita. La novità riguarda il trofeo Città di Arezzo che diventa Arretium Cup Trofeo Italia Under 12 dilettanti e under 11 professionisti che si disputerà sabato 31 maggio, domenica 1° e lunedì 2 giugno con la presenza di ben 36 squadre di cui 12 professionistiche. La classica Arretium Cup Trofeo Italia invece resterà in calendario per il fine settimana dal 13 al 15 giugno, riservata agli under 13 dilettanti e under 12 professionisti. In campo 40 squadre di cui 13 professionistiche.

Quattro saranno gli impianti dove si giocheranno le partite dei due tornei, quelli dell’Olmoponte, poi Santa Firmina, le Caselle messi a disposizione dall’Arezzo e quello del Chiassa Sporting Club. Per le finali dell’Arretium Cup Trofeo Italia ci sarà anche la partita applaudita. Per il torneo di questo fine settimana in campo anche i ragazzini di Fiorentina, Roma, Bologna, Torino, Parma, Verona, Arezzo, Perugia, Ternana e tra le novità la Stella Rossa di Belgrado. Per quanto riguarda il torneo di metà giugno in campo anche Fiorentina, Roma, Torino, Genoa, Udinese, Pisa, Venezia, Empoli, gli sloveni del Maribor e due club ungheresi.

Abbinati all’evento i riconoscimenti "Arezzo terra dei Grandi" che quest’anno verranno assegnati al baritono Mario Cassi, al rettore di Fraternità Pierluigi Rossi, al Corriere di Arezzo per i 40 anni, al Pedale Toscano Ponticino da 60 anni nel ciclismo, al tenente colonnello Silvia Biondini ex atleta di spessore nel salto triplo e lungo e ora comandante del centro nazionale carabinieri biodiversità di Pieve Santo Stefano, a Ivana Ciabatti, Ceo e presidente del consiglio di amministrazione di Italpreziosi Spa.