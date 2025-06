Arretium Cup 2025: finali e premiazioni con Francesco Graziani

di Andrea Lorentini

L’edizione 2025, la tredicesima in totale, dell’Arretium Cup è pronta a vivere la giornata conclusiva. Sono, infatti, in programma oggi le finali del torneo internazionale giovanile riservato alla categoria under 13 (dilettanti) e under 12 professionisti. Sono state 36 le formazioni ai nastri di partenza per una tre giorni che ha visto in piena attività gli impianti "Luciano Giunti" di via del Verrocchio, di Santa Firmina, de Le caselle e dello Sporting Club Chiassa. Da ricordare che in occasione delle finali tornerà anche il progetto della "partita applaudita" promosso dall’associazione "Toscana Fair Play". Il torneo, come detto, è iniziato venerdì 13 con i gironi eliminatori che hanno decretato le squadre qualificate alla seconda fase in programma ieri. Stamani le semifinali che decreteranno le finaliste che nel pomeriggio di contenderanno il trofeo. Va ricordato che in palio c’è anche il terzo memorial "Claudio Sorini" e il primo trofeo "Città .

Una manifestazione che è diventata, ormai, un punto di riferimento per il calcio giovanili aretino e che quest’anno ha registrato la partecipazione di ben 13 club professionistici, ovvero Genoa, Perugia, Roma, Pisa, Venezia, Empoli, Fiorentina, Pescara, Torino, , Udinese, Ternana, e gli sloveni del Maribor. La delegazione straniera, nel torneo dilettantistico, ha visto anche la presenza di Barca Academy Hungary e Ujbuda Fc. Oggi sarà giornata di finali anche per il terzo Arretium Cup Special, la competizione riservata ai ragazzi del progetto di calcio inclusivo "Calcio Champagne" che vede la partecipazione, oltre che della squadra dell’Olmoponte-Santa Firmina anche di altre squadre provenienti da altre regioni italiane.

In occasione delle premiazioni sarà presente anche il campione del mondo Francesco Graziani, testimonial ormai da anni del progetto della società aretina. L’Arretium Cup è stata preceduta nel corso della settimana dalla consegna dei premi " la Terra dei Grandi", istituito da alcuni anni dalla società Olmoponte-Santa Firmina per premiare quelle eccellenze aretine che si sono distinte nel giornalismo, nello sport e nella socialità.