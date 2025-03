Arriva il Fabriano Cerreto: "Rata, c’è solo la vittoria"

C’è un grosso punto interrogativo sull’attaccante Luca Cognigni, stamattina si deciderà se impiegarlo nel match interno con il Fabriano Cerreto ma la sensazione è che il giocatore possa partire dalla panchina. L’allenatore Possanzini non potrà contare nemmeno sul difensore Lucero, che deve scontare una giornata, e sugli infortunati Nasic e Albanesi. "Ci attende – spiega Stefano Serangeli, dg della Maceratese – un avversario che è cambiato rispetto alla gara d’andata avendo adottato un altro sistema di gioco con l’arrivo del nuovo allenatore. Fabriano ha raccolto tanti punti e ciò significa che ha dei valori. Ma ciò non cambia di una virgola gli obiettivi, si tratta di una gara insidiosa in cui dovremo mettere tanta determinazione perché i 3 punti sono determinanti".

Sarà una Maceratese differente rispetto a quella deludente di sette giorni fa uscita battuta a Urbino, innanzitutto per la possibilità che non venga rischiato Cognigni e poi Vanzan dovrebbe giocare come fluidificante a tutta fascia. "Non sarebbe la prima volta di non poter contare su Cognigni, magari – dice Serangeli – si cambierà qualcosa nell’impostazione ed ecco che la partita potrà essere un banco di prova per chi ha avuto meno spazio. Sarà una squadra ancora più giovane, ma questo non è affatto un problema".

È un duello che si gioca a distanza con la K Sport Montecchio Gallo che riceve la Sangiustese. "Non pensiamo a cosa fanno le altre formazioni, sarebbe deleterio, fra sette domeniche vedremo cosa hanno fatto gli altri. Noi vogliamo fare 21 punti e così saremmo primi". È una Maceratese concentrata in una fase decisiva della stagione.