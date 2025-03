Arriva il ghiviborgo. Terranuova all’assalto dopo 4 mesi di digiuno

Rientra Privitera ed esce Senzamici. Questo il turnover nel Terranuova Traiana, che oggi al Matteini affronta un avversario ostico come il Ghiviborgo. Un cambio dovuto più che altro alle decisioni del giudice sportivo, che a scelte di natura tattica. Privitera rientra a disposizione di Marco Becattini dopo due giornate di squalifica, mentre Senzamici sarà fuori per una gara per recidività in ammonizioni. In forse la presenza di Lischi. Una partita nella quale i terranuovesi cercheranno di tornare alla vittoria in casa che manca dallo scorso 2 novembre. L’obiettivo è arrivare ai playout da meglio piazzata. "Tutto è ancora possibile - ha spiegato il dg del Terranuova Finocchi - dipende soltanto da noi". La direzione di gara è affidata a Paolo Zantedeschi di Verona, che il 16 giugno 2024 ha arbitrato la finale degli spareggi nazionali di Eccellenza tra Terranuova e Giulianova e che ha visto i biancorossi guadagnarsi il pass per la serie D.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

TERRANUOVA TRAIANA (4-4-2): Timperanza, Bega, Saitta, Privitera, Cappelli, Massai, Mannella, Marini, Tassi, Sacconi, Iaiunese. All. Becattini

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Bonifacio, Conti, Bura, Giannini, Signorini, Barbera, Bonafede, Nottoli, Noccioli, Vari, Gori. All. Bellazzini

Arbitro: Zantedeschi di Verona (Veli-Scipione)