Arriva il Montegranaro. Pagliari: "Maceratese, mi aspetto progressi»

"Mi aspetto dei progressi dalla Maceratese perché la squadra si sta allenando bene e c’è tanta applicazione da parte dei giocatori". Dino Pagliari (foto), allenatore dei biancorossi, attende di vedere dei passi avanti nel match di oggi alle 15 contro il Mcc Montegranaro, gara che segna il ritorno del tecnico all’Helvia Recina dopo l’ultima esperienza sulla panchina biancorossa conclusasi nel 2000. La squadra di casa non potrà fare affidamento sull’attaccante Matteo Minnozzi e sul difensore Matteo Nicolosi che vedranno la gara dalla tribuna, ma si pensa che possano essere recuperati per il turno successivo. Nessun problema per il portiere Federico Gagliardini, o meglio il giocatore si è allenato regolarmente e quindi potrebbe riprendere la casacca da titolare. "I ragazzi – aggiunge Pagliari – stanno cercando di digerire più in fretta possibile quanto stiamo mettendo in cantiere". Su questo aspetto nei giorni scorsi il difensore biancorosso Matteo Sensi aveva parlato della novità introdotta dal nuovo tecnico. "Ci sta facendo lavorare in modo differente – aveva detto – prendiamo come punto di riferimento il pallone e la posizione dei compagni di linea più che il movimento dell’avversario". È una Maceratese in evoluzione e ci sono aspetti positivi. "Noto – conclude il tecnico – una grossa partecipazione e generosità da parte dei giocatori". Ma è indubbio che oggi più che mai occorre centrare la vittoria che all’Helvia Recina manca dalla partita contro il Chiesanuova disputata il 10 settembre, da allora in casa i biancorossi hanno perso il derby con la Civitanovese (1-3) e pareggiato con il fanalino di coda Azzurra Colli (0-0). Ed ecco quindi la necessità di fare tre passi avanti in classifica contro il Montegranaro che precede i biancorossi di due punti e deve recuperare la partita con la Civitanovese.