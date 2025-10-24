Arriva la capolista Osimana. "Mi aspetto un Montefano ferito nell’orgoglio»

"Contro la capolista Osimana mi aspetto un Montefano ferito nell’orgoglio che sappia trasferire questo spirito di rivalsa sul campo". Lorenzo Bilò, tecnico dei viola, parla della gara di domenica dopo la netta sconfitta a Trodica. "In questo momento – spiega – il Trodica è più forte e ha messo in evidenza alcune nostre manchevolezze. La solidità difensiva è una nostra arma e invece abbiamo commesso un errore collettivo e tre individuali in occasione dei gol, sono cose che non possiamo permetterci quando dall’altra parte ci sono giocatori con quella qualità che sfruttano ogni sbaglio". C’è anche da dire che il Montefano non può contare su Bonacci e Rombini. "Sono assenze che si fanno sentire essendo due attaccanti sui quali avevamo poggiato il nostro progetto, a ciò aggiungiamo che Ferretti non è ancora al top della condizione avendo saltato quattro gare. Come staff tecnico dobbiamo trovare delle soluzioni". Domenica si gioca in casa mentre in trasferta il Montefano ha raccolto 1 punto contro i 7 interni. "Entrano in gioco diversi fattori: il fondo e le dimensioni del campo sono differenti, da noi possiamo contare su un pubblico che spinge la squadra, però mi aspetto un salto di qualità dalla squadra sul rendimento esterno dove occorre avere ancora più personalità".