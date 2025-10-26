Arriva la capolista Osimana. Montefano è deciso a riprendere la marcia

"I precedenti con l’Osimana hanno sempre offerto belle partite e per quella di oggi ci sono le premesse perché possa essere lo stesso considerando che affronteremo la prima della classe". Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, parla della gara casalinga in programma alle 15. "L’Osimana – aggiunge – è una formazione compatta, fisica, con qualità tecniche importanti". È un Montefano che non potrà contare su Frulla, Bonacci e Rombini, in attacco i viola accusano ancora qualche assenza. "Ma non ci mancano le soluzioni – risponde il diesse – potendo contare su Palmucci, Stampella, Nardacchione, Castignani e Ferretti. In questa gara non dovremo snaturarci ma esaltare la nostra identità". Ferretti è in fase di recupero. "Il giocatore non è ancora al top, ma si tratta di un elemento sul quale facciamo molto affidamento per la personalità, per le qualità tecniche e umane". Il Montefano confida sul sostegno del pubblico in una partita che nasconde delle insidie per il valore degli avversari e perché vuole ripartire con il piede giusto dopo la netta sconfitta a Trodica. La squadra di Bilò è intenzionata a muovere la classifica.