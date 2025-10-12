Arriva la capolista Ostiamare. Recanatese con tante assenze. Serve una prova di carattere

Se si dovessero analizzare razionalmente le cose, la gara odierna sembra concedere ben poche speranze alla Recanatese. Di fronte ci sarà il lanciatissimo Ostiamare che sinora, tanto per gradire, ha messo a segno un en plein da applausi, con sei vittorie su sei mentre, dall’altra parte della barricata, i giallorossi vengono da tre ko consecutivi, hanno la difesa peggiore del girone e, di conseguenza, un morale non propriamente alle stelle. Il calcio però è materia strana e le previsioni sono spesso fatte per essere smentite. Però, almeno giocarsela contro i biancoviola romani, è condizione imprescindibile, almeno mettere sul piatto quella feroce determinazione che sinora si è vista solo in sporadiche circostanze. D’altronde, quando i mezzi tecnici non sono eccezionali e l’organico è, indubbiamente, in sofferenza, le armi del "carattere" e della grinta non possono mancare, altrimenti, senza troppi giri di parole, il verdetto è sostanzialmente scritto in partenza. L’avversario, almeno per gli ultimi decenni, è un inedito: alla sua guida un nome di assoluto rilievo come Daniele De Rossi, con ogni probabilità, presente oggi al "Tubaldi".

"Credo – ha detto alla vigilia David D’Antoni, tecnico della capolista – che noi siamo una squadra talmente esperta che è scontato dire che veniamo a Recanati per dare tutto quello che abbiamo. Troveremo un ambiente reduce da un periodo non positivo ma saremo di fronte ad una compagine viva e che ha una sua identità. L’approccio credo che sarà determinante, se non mettiamo in campo tutte le doti che abbiamo faremo sicuramente fatica. Da parte nostra sappiamo che siamo chiamati ad una prestazione adeguata. Intanto non guardiamo la classifica: non conta nulla ad inizio ottobre. Serve considerare il percorso che stiamo facendo e pensare a noi stessi".

La loro leadership tuttavia non è sorprendente: in rosa giocatori conosciuti come gli ex Samb Baldassi ed Orfano e profili che in questa categoria ci hanno fatto il callo tra cui Badje, Greco ed il senegalese Gueye. Per Savini i problemi non finiscono mai: oltre alle solite assenze si aggiunge il forfait pure di Capanni e formazione quasi obbligata con il punto interrogativo sulle condizioni di Chiarella sul cui impiego (panchina o tra gli undici di partenza) si deciderà in extremis.

Probabile formazione (4-2-3-1): Zagaglia; Gori, Fiumanò, Cocino, Mordini; Ferro, Domizi; Ciccanti, D’Angelo, Di Francesco; Lovotti.