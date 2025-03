Arriva la formazione Allievi. La Larcianese amplia il settore giovanile

Dalla prossima stagione la Larcianese avrà una formazione Allievi. Secondo la dirigenza viola, la possibilità di avere in casa propria una squadra Allievi, che la Larcianese ripropone esattamente dopo dieci anni dall’ultima volta, sarà sicuramente una tappa importante nella crescita dei giovani calciatori, un vivaio utile sia per la formazione Juniores che per la prima squadra. L’attività della nuova formazione viola sarà svolta presso l’impianto sportivo Idilio Cei di Larciano, dove saranno inoltre disputate le gare casalinghe.

Pedine fondamentali per questo progetto saranno il direttore sportivo Gabriele Cerri, che già quest’anno ha costruito e seguito in prima persona la Juniores, e una new entry: Federico Melani. Ex istruttore nei settori giovanili di Montalbano e Giovani Granata, Melani lavorerà a stretto contatto con Cerri, occupandosi di scouting e quindi della costruzione delle squadre Juniores ed Allievi.

Impegno e attenzione particolare allo sviluppo ed incremento del settore giovanile sono una priorità per il prossimo futuro, politica voluta fortemente dal presidente della Larcianese Alessandro Dami. Anche l’accordo di collaborazione stipulato da poco con l’ Mc My Tuscany ne è un segno tangibile. Il presidente della Larcianese Alessandro Dami e Massimo Cardelli, presidente del My Tuscany (Mc Academy) hanno annunciano con soddisfazione di avere firmato un importante accordo di collaborazione, finalizzato a rafforzare e valorizzare il percorso formativo dei giovani calciatori del territorio. Questo accordo rappresenta un passo significativo per il calcio giovanile locale: i ragazzi che crescono nella scuola calcio e nel settore giovanile della My Tuscany potranno proseguire il loro cammino sportivo approdando nel campionato Under 18 e, successivamente, nella Juniores regionale. I più meritevoli avranno inoltre la possibilità di vestire la maglia della prima squadra della Larcianese, attualmente impegnata nel campionato di Promozione.

Massimo Mancini