Arriva la Jesina. Il Chiesanuova vuole stupire ancora

Provaci ancora Chiesanuova. Al Comunale di Villa San Filippo va in scena la partita di cartello del 10° turno di Eccellenza, quella che somma più punti fatti. Chiesanuova-Jesina verrà pure trasmessa su Tvrs e i biancorossi, teoricamente di casa, si presentano alle 15 al cospetto di una nobile della categoria avanti 3 lunghezze e addirittura secondi con 18 punti, uno in meno dell’Urbino (che ha una gara da recuperare). Il team di Mobili è la rivelazione, seconda miglior difesa con appena 6 reti prese e nessuna da 463’ ma pure miglior attacco assieme all’Urbino con 14 centri. Oggi si taglia il primo terzo del massimo torneo regionale e il Chiesanuova, senza indisponibili dell’ultim’ora, pieno di fiducia ed entusiasmo (ma senza illusioni da far perdere la bussola), sogna di proseguire il record di vittorie di fila arrivando a 6. Tuttavia anche la rivale è in salute, anzi al pari del Chiesanuova sta facendo più di quanto si prevedeva. Se il Chiesanuova viene da 5 vittorie, la formazione di Strappini attraversa anch’essa un buonissimo periodo e risponde con 5 risultati utili. La settimana scorsa ha saputo stendere 1-0 il Monturano (mai ko in trasferta) pur senza Trudo per noie muscolari che ha siglato 4 delle 7 reti leoncelle. Solo 7 ma valse 15 punti, a conferma della solidità del team che oggi sarà privo per squalifica di P.Capomaggio e Giovannini. L’anno scorso i primi due incroci tra i club produssero sempre successi corsari, la Jesina violò 1-3 San Severino e al ritorno subì il tonfo 1-4, passivo più largo della stagione.

Andrea Scoppa