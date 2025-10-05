Arriva la Pro Palazzolo: "Pistoiese, occhi aperti"

Sette giorni dopo il pareggio di Piacenza torna in campo la Pistoiese. Al Melani, alle ore 15, gli arancioni affronteranno la Pro Palazzolo, che fino a oggi ha vinto solo una delle cinque partite di campionato e occupa il quattordicesimo posto in classifica. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Antonio Andreucci ha però invitato tutti i suoi giocatori a tenere alta la guardia: "Si tratta di una squadra che l’anno scorso ha vinto i playoff – ha sottolineato l’allenatore della Pistoiese – ed è un risultato che non si ottiene per caso. In estate la rosa è cambiata molto, ma rimane una rosa molto forte, con interpreti che conosco personalmente come Mattioli, Allievi, De Respinis, Cerri, tutti giocatori che hanno calcato anche i campi di Serie C. È una partita difficile, nelle prime gare la Pro Palazzolo non ha raccolto quanto meritava ma può crearci tante difficoltà".

In seguito, il tecnico arancione ha parlato dell’addio di Simeri: "La società ha assecondato la volontà del giocatore. Simone è un ottimo giocatore e una persona seria. Saremo attenti a ciò che si potrà presentare sul mercato, ma in questo momento gli attaccanti che abbiamo ci danno ampie garanzie. Oltre alle tre punte centrali c’è anche Russo che può giocare più avanti con le caratteristiche che ha".

Andreucci ha poi fatto il punto sull’alternanza dei portieri e sugli indisponibili: "Sull’estremo difensore c’è un confronto costante col preparatore Ferioli – ha ricordato l’allenatore –. Siamo consapevoli di avere due portieri importanti e tenerli entrambi sul pezzo è fondamentale: finora li abbiamo alternati e penso che sia giusto fare così. Bertolo e Biagi non sono ancora pronti, c’è Accardi che sarà convocato così come Kharmoud che è stato fermo a scopo precauzionale".

La formazione: sia in rifinitura che nell’allenamento del venerdì Andreucci ha provato la retroguardia a tre con Costa Pisani, Gennari e Venturini, la stessa di Piacenza, mentre sulla fascia sinistra di centrocampo potrebbe vedersi per la prima volta da titolare Boschetti. Sulla corsia opposta Bastianelli, mentre in mediana spazio a Alluci, Maldonado, con Russo nei panni di trequartista. I ballottaggi più serrati, come sempre, riguardano l’attacco. Diallo e Pinzauti sono favoriti, ma Alagna sta bene e scalpita per un posto da titolare.

Michele Flori