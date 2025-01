Arriva la Recanatese. Fermana, debutto di Brini. Caccia al successo in casa

E’ la domenica delle prime volte per la Fermana. La prima gara del 2024, la prima uscita con mister Brini in panchina che coincide anche con la prima gara del girone di ritorno. Insomma tante prime volte al fischio d’inizio delle ore 14,30 di oggi ma a Fermo sperano che alla fine sarà anche la prima volta della Fermana vittoriosa in casa nel corso della stagione, visto che all’andata il sorriso da tre punti al Bruno Recchioni non ha mai fatto capolino.

E arriva per l’occasione una Recanatese che ha tutta l’intenzione di continuare nel momento di risalita che la vede protagonista da alcune giornate con mister Bilò in panchina che ha saputo rimettere in sesto una situazione ad un certo punto complicata, soprattutto migliorando l’assetto difensivo, vero tallone d’Achille leopardiano in avvio di stagione.

Mister Fabio Brini ha lavorato molto sull’aspetto mentale e della fiducia in questo primo scorcio di esperienza da tecnico gialloblù dovendo fare i conti con gli infortuni di Pinzi, Diouane e Barchi oltre alla squalifica di Bianchimano. Così il tecnico canarino alla vigilia del match "Ci attende una partita tosta, con un avversario che arriva da diversi risultati utili e ha trovato una propria quadratura, occorrerà prestare attenzione a loro e chiaramente fare del nostro meglio per disputare una gara importante. Abbiamo qualche defezione, per vari motivi, ma non ci piangiamo addosso e andremo in campo ovviamente per ottenere un risultato che sia prezioso per la classifica e per l’ambiente. Tornare in panchina è sempre emozionante, farlo a Fermo è motivo d’orgoglio come lo fu indossare la fascia di capitano da calciatore e questo è sicuramente uno stimolo in più per me".

Insomma motivazione e voglia di riscatto per la Fermana e il tecnico portoelpidiense che ritrova una panchina, sempre in Serie D, a distanza di due anni da quella di Montegiorgio. Medesimo obiettivo stavolta, con l’inizio affidato ad un solido 4-4-2 in cui probabilmente Sardo e D’Agostino saranno i terminali offensivi con De Silvestro, arrivato nelle ultime ore, inizialmente in panchina ma pronto a dare il suo contributo. In difesa a sinistra da vedere se ci sarà Casucci, con le valige pronte, oppure Tomassini al suo posto mentre in mediana dovrebbero essere Mavrommatis e Valsecchi ad allargarsi con Fontana e Romizi in mezzo.

In panchina ci sarà il bomber della Juniores Nazionale Ricci (11 reti finora) con il numero 30 che era di Lomangino, neanche tornato a Fermo dopo Natale.

Probabile formazione Fermana (4-4-2): 12 Perri; 3 Cocino, 4 Tafa, 33 Karkalis, 14 Casucci; 17 Mavrommatis, 5 Romizi, 18 Fontana, 15 Valsecchi; 24 D’Agostino, 11 Sardo A disposizione 1 Di Stasio, 6 Bonugli, 8 Bartoli, 10 De Silvestro, 20 Dragomir, 21 Brandao Vaz, 26 Tomassini, 27 Granatelli, 28 Msikine, 29 Carosi, 30 Ricci All. Brini

Roberto Cruciani