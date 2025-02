Arriva l’Avezzano. Recanatese, in palio un futuro più sereno

L’Avezzano nel mirino: la Recanatese sta preparando, con il massimo della meticolosità, l’ennesimo scontro diretto che propone questa determinante fase della stagione. D’altronde basta dare un’occhiata, seppur di sfuggita, alla classifica per comprendere che la posta in palio di domenica vale davvero doppio visto che le due compagini sono appaiate a 28 punti, quattro di vantaggio sul sest’ultimo posto occupato dal Roma City, ossia l’ultimo che teoricamente condanna ai playout. Vincere insomma equivarrebbe a ritagliarsi una bella fetta di serenità, almeno per il prossimo futuro, considerando pure che i capitolini sono impegnati nella durissima trasferta a L’Aquila mentre è anche in programma il derby molisano Termoli-Isernia che equivale ad uno spareggio.

Mister Bilò, seppur debilitato dall’influenza, assieme al suo collaboratore Franco Gigli sta anche studiando l’undici titolare da rimodellare, considerata l’assenza per squalifica del trequartista Canonici. Facile, in tal senso, prevedere la conferma di D’Angelo nella formazione di partenza alle spalle di Zini e Spagna mentre, il rientro di Alfieri, costringerà lo staff tecnico ad una scelta complessa visto che ci sono tre giocatori per due maglie (oltre all’ex beneventano, infatti, sono in ballottaggio Raparo e Giandonato). Rispetto a Notaresco torna anche Mordini, aprendo anche la questione "under" con Del Bello, Daniel Ferrante e Marchegiani che dovrebbero essere i prescelti, con Cusumano quindi in panchina, come d’altronde avvenuto anche in Abruzzo. In certi contesti comunque i singoli, seppur importanti, passano in secondo piano rispetto al collettivo, chiamato a fornire una prestazione di volontà e sacrificio, qualità che, di recente, sono mancate molto raramente.

La Società intanto ha comunicato che è stata attivata la prevendita sia sul circuito vivaticket e sia alla tabaccheria Menghini, nella zona ex Eko, ricordando che i biglietti non possono essere acquistati allo stadio il giorno della gara. I prezzi sono quelli consueti mentre gli under 12 possono accedere gratuitamente al Tubaldi con obbligo comunque di tagliando. Il match avrà un prologo interessante perché domani alle 15 si troveranno di fronte le compagini juniores proprio di Recanatese ed Avezzano. Qui la situazione è però ben diversa con i giovani giallorossi che hanno ben 12 punti di vantaggio sui marsicani.