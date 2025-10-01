Arrivano i rossoblù. Chiesanuova, in campo l’undici migliore

Avversario prestigioso per il quarto di finale di Coppa Italia che attende il Chiesanuova. Questa sera alle 20 sul sintetico del "Don Guido Bibini" i biancorossi ricevono la Civitanovese per l’andata del doppio confronto. La qualificazione alla semifinale si deciderà tra due settimane al Polisportivo e nonostante la situazione un po’ delicata in campionato, con solo una vittoria in 4 incontri, la squadra di mister Mobili non farà calcoli in previsione di domenica (in casa contro la Sangiustese, curiosamente eliminata in coppa proprio dalla Civitanovese). Anzi. Parola di Moreno Tacconi, veterano classe 1983 che dalla scorsa stagione è di aiuto alla causa sia come secondo allenatore che come difensore. Tre giorni fa a Matelica ha guidato la squadra dalla panchina. "Era già capitato l’anno scorso ed è sempre bello fare l’allenatore, io comunque sono a disposizione per entrambi i ruoli. Contro la Civitanovese sarà gara affascinante e schiereremo la formazione migliore, non stiamo pensando a domenica. Nell’ultimo match a Matelica abbiamo giocato bene, peccato che il risultato non ci ha ricompensato, ma dobbiamo ripartire da quella prestazione".

Andrea Scoppa