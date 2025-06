As Montecosaro Junior presenta il vivaio con ospiti d'eccezione nel calcio

L’As Montecosaro Junior presenterà il suo vivaio alle 21.15 dell’11 giugno nel suggestivo Piazzale dell’Annunziata. La serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti d’eccezione, figure di spicco del mondo del calcio. Saranno infatti presenti all’incontro Juan Luca Sacchi, arbitro di Serie A, e Silvio Pagliari, noto agente Fifa ed ex calciatore dell’Asd Montecosaro, che condivideranno le esperienze e la passione per questo sport. L’appuntamento vedrà anche i saluti delle autorità e di importanti rappresentanti del panorama calcistico e sportivo regionale, tra cui Stefano Pizzi, responsabile scouting dell’Ancona Calcio, Giovanni Torresi, vice presidente regionale Coni, e un membro della dirigenza regionale della Federcalcio. Le loro testimonianze sottolineeranno l’importanza del settore giovanile e il valore dello sport nella crescita dei ragazzi. La serata sarà condotta da Marta Bitti e Venanzio Pennesi.

Durante tutta la manifestazione, sarà allestito anche un desk informativo dove sarà possibile ricevere dettagli sulle attività promosse dall’Asd Montecosaro Junior, sui programmi di allenamento e sulle modalità di iscrizione per la prossima stagione. Sarà pertanto un’opportunità unica per genitori e per i giovani aspiranti calciatori di scoprire il mondo dell’Asd Montecosaro Junior e di entrare a far parte di una realtà dinamica e appassionata.