Ascoli batte Frosinone 2-1 e si qualifica per i playoff Primavera

: Barone, Cellupica, Hegelund (dal 25’ s.t. Cesari), Carfagna (dal 19’ s.t. Marchese), Pelosi (dal 37’ s.t. Baptista), Shkambaj, Schietroma, Ndow (dal 19’ s.t. Molignano), Ferizaj, Borgia, Vacca (dal 19’ s.t. Fiorito). Panchina: Dosso, Diallo, Luchetti, Antonellis, Danieli, Zorzetto, Carpentieri.

All. Pesoli

ASCOLI: Sciammarella, Deriu, Ciccanti (dal 33’ s.t. Grasso), Dodde, Zagari, Di Teodoro, Cerbone (dal 23’ s.t. Giacomazzi), Flaminio (dal 45’ s.t. Nenci), Madonna, De Witt (dal 23’ s.t. Lo Scalzo), Gorica (dal 45’ s.t. Colaiacomo). Panchina: Chionne, Dente, D’Amore, Di Giacomo, Bruni, Finotti.

All. Ledesma

Arbitro: Luongo di Frattammaggiore

Reti: al 20’ p.t. Carfagna (F), al 43’ p.t. Gorica (A), al 30’ s.t. Madonna (A)

Note - Ammoniti Ndow, Fiorito per il Frosinone. Angoli: 5-1. Recuperi: 0’ p.t., 4’ s.t.

La Primavera chiude la regular season battendo il Frosinone in trasferta per 2-1. I ragazzi allenati da Ledesma sono riusciti ad approfittare di un avversario con la testa già rivolta alla finale di Supercoppa contro il Parma per ottenere quei tre punti che servivano a mantenere il secondo posto in classifica. Piazzamento che adesso consentirà al Picchio di affrontare il Vicenza agli imminenti playoff. Nel match disputato ieri al centro sportivo Città dello Sport di Ferentino i bianconeri sono subito andati sotto. Deciso l’impatto messo in campo dalla già promossa formazione gialloblù che, dopo aver colpito un legno con Schietroma nelle battute iniziali, al ventesimo ha potuto partorire l’azione del vantaggio grazie ad un colpo di testa di Carfagna. Ciociari autentici padroni del campo per quasi tutta la prima parte di gara. E poco più tardi sempre Carfagna non riesce a sfruttare un’ottima manovra per trovare il raddoppio. A pochi minuti dal rientro negli spogliatoi per l’intervallo ecco così il pari del solito Gorica alla prima vera palla gol creata. Senza dover chiedere più nulla al campionato, nella ripresa il Frosinone così inizia a gestire le risorse richiamando i migliori elementi presenti in campo per preservarli in vista della finalissima di Supercoppa. L’Ascoli prende coraggio e inizia ad accrescere gli assalti in area avversaria. Prima lo stesso Gorica manca il sorpasso di un niente, poi alla mezz’ora del secondo tempo Madonna trova l’atteso vantaggio del Picchio. Ora la formazione di Ledesma al Picchio Village affronterà il Vicenza ai quarti di finale playoff.

