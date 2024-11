Ascoli, occasione da non perdere. Al Del Duca un Gubbio decimato

Ascoli devi vincere. Col Gubbio il tecnico Di Carlo proverà, ancora una volta, a mettere il primo vero mattone per cercare di superare il periodo nero che lo sta accompagnando dal momento del suo esordio sulla panchina bianconera ad oggi. La miseria di 4 punti ottenuti in 8 gare è un ruolino di marcia drammatico, ma domenica (avvio alle 19.30) nel confronto con la formazione umbra il Picchio potrà provare a sfruttare le numerose assenze che i rossoblù saranno chiamati a fronteggiare. Quella che arriverà al Del Duca sarà una squadra con poche soluzioni e ridottissime alternative in tutti i riparti da poter utilizzare nel corso della partita. Questo Taurino, allenatore degli ospiti, lo sa bene e in terra picena sia lui che i suoi uomini scenderanno in campo consapevoli di essere chiamati a fare una gara di grande sacrificio. Nella giornata di ieri il club bianconero ha annunciato l’arrivo di un nuovo club manager.

Si tratta di Ferdinando Sforzini che è stato ufficializzato dal Picchio. Con un trascorso da giocatore che parla di oltre 350 presenze tra i professionisti e un centinaio di gol messi a segno, l’ex attaccante originario di Tivoli metterà la propria professionalità al servizio della squadra. In casa Ascoli intanto prosegue la preparazione del prossimo appuntamento in programma che costituirà una sorta di finale per il timoniere Di Carlo, chiamato dopo svariate settimane di attesa a dover dare una risposta importante anche e soprattutto nei confronti dei vertici del club.

L’allenatore, alla luce delle squalifiche rimediate da Tavcar e Bertini, dovrà rivedere lo schieramento dell’ultima sfida con la Vis Pesaro sia dietro che in mediana.

Al centro della linea difensiva senza la presenza dello sloveno potrebbe tornare in campo dal primo minuto uno tra Menna e Quaranta. Il primo, impiegato fuori ruolo nei panni di terzino destro, ha fornito pessime risposte nel confronto del Benelli. Qui lungo l’out di destra il tecnico del Picchio potrebbe valutare se affidarsi al rientrante Alagna o indietreggiare Adjapong che, invece, precedentemente era stato chiamato ad agire in una posizione più avanzata. A centrocampo invece la scelta appare quasi scontata con Bando che probabilmente andrà ad affiancare Varone. È proprio lì che nascono le tante difficoltà manifestate dalla squadra nello sviluppo della manovra e nell’aggressione operata sui portatori di palla avversari. Infine nelle prossime ore potrebbero arrivare nuove importanti novità sul fronte della cessione societaria. Alcune indiscrezioni parlerebbero dell’interesse mostrato da parte di un importante imprenditore nei confronti dell’Ascoli Calcio. Dopo attente e accurate valutazioni lo stesso sta vagliando quando e come fare la propria mossa.

Massimiliano Mariotti