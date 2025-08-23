Una bella Pianese coglie un punto pesante ad Ascoli

Ascoli, 23 agosto 2025 – Inizia con un buon punto la stagione della Pianese che al ‘Del Duca’ coglie un prezioso 0-0. Primo tiro al 2’: Peli, in area di rigore, gira al volo ma la conclusione è facile preda di Vitale. Un minuto dopo Del Sole risponde con un tiro che termina a lato. All’11’ è ancora la Pianese pericolosa: Bellini lavora bene il pallone al limite dell’area e serve Proietto, che calcia come può ma, complice il terreno pesante, il tiro finisce alto. Al 16’ altra azione pericolosa: Sussi innesca Vigiani, bravo a piazzare un bel cross sul quale arriva Proietto, che però di testa non riesce a centrare lo specchio della porta. Al 21’ è Tommaso Bertini a farsi vedere respingendo il tentativo di traversone di Del Sole. Alla mezz’ora il solito Del Sole crossa dalla destra per Alagna, che non impatta bene: la sfera termina a lato. Si va così negli spogliatoi sullo 0-0. L’Ascoli parte forte a inizio ripresa, ma è la Pianese a rendersi pericolosa: al 4’ Bellini viene lanciato a tu per tu con il portiere, ma Vitale è bravissimo ad anticipare l’attaccante bianconero. Al 5’ è Tomei il primo a chiedere l’intervento del VAR (FVS), ma l’arbitro conferma la decisione presa in campo. Al 28’ ci prova Damiani dalla distanza, ma la conclusione termina alta. Poco dopo la mezz’ora Ongaro e Bellini dialogano bene in contropiede; quest’ultimo prova a servire l’inserimento di Tirelli, ma un difensore marchigiano riesce a sventare. All’80’ Birindelli invoca il primo intervento stagionale del VAR per la Pianese, ma anche in questo caso il signor Mbei resta della sua opinione. Al 39’ Sussi galoppa sulla fascia, lanciato bene da Tirelli, e serve alla perfezione Bellini, che col sinistro calcia di poco sopra la traversa. Nel recupero, Bertini salva le ‘zebrette’ sul bel tiro di Oviszach.

Tabellino

ASCOLI – PIANESE 0-0

ASCOLI (4-2-3-1)

Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (34’st Oviszach); Milanese (25’ st. Bando), Damiani; Del Sole (25’st Chakir), Silipo (25’st Palazzino), D’Uffizi (40’st Ndoj); Corazza.

Panchina: Barosi, Odjer, Carpani, Gorica, Menna, Caucci, Lo Scalzo, Cozzoli, Rizzo, Gagliardi.

Allenatore Tomei.

PIANESE (3-5-2)

Bertini T.; Masetti, Ercolani (29’ st. Amey), Chesti; Sussi, Vigiani (15’st Tirelli), Bertini M., Proietto, Martey (15’st Gorelli); Peli (29’st Ongaro), Bellini. Panchina: Zambuto, Porciatti, Amey, Chiavarino, Spinosa, Bigiarini, Jasharovski, Xhani. Allenatore Birindelli

Arbitro: Mbei di Cuneo (Carella – Esposito). Ammoniti: Bertini M., Vigiani, Sussi, Bertini T. Spettatori 9.718 (Abbonati: 7.150; ospiti 22). Recupero: 1 e 6.