Asd Castellina Scalo avanza alle semifinali della Play League Sport

Qualificate alle semifinali, nella post season della categoria Play League Sport, le ragazze della Asd Castellina Scalo (nella foto). Il 7 maggio la gara con Monteroni, valida per l’accesso alla finale. Nei quarti, la squadra allenata da Filippo Ciacci ha battuto con il punteggio di 5-1 il team radicondoese delle Radiattive. La gara si sblocca a metà del primo tempo: è Toppi a rompere l’equilibrio, spiazzando il portiere con un gran gol. Da lì in poi Toppi si accende e firma una splendida tripletta. Nella ripresa, il Castellina Scalo continua a spingere e va ancora a segno, con Teci e Bondi, protagoniste di azioni corali ben orchestrate che chiudono definitivamente i conti. Soddisfatto Paolo Casprini, presidente dell’Asd Castellina Scalo.

"Un risultato che testimonia la qualità del lavoro di tutto un ambiente – afferma – grazie al lavoro e alla disponibilità delle atlete, dello staff, della dirigenza e degli sponsor. Una squadra che mostra attaccamento ai colori, in un contesto capace di creare i presupposti per la crescita, come in effetti è avvenuto in questi anni". E’ d’accordo Ciro Di Meglio, direttore sportivo: "Un progetto partito in punta di piedi, in virtù anche dell’aiuto di Claudio Bondi - spiega - accompagnatore ufficiale, organizzatore degli incontri e mio braccio destro. I valori tecnici e umani già presenti nel gruppo, hanno conosciuto un incremento grazie al mister e ai suoi collaboratori. Esiti che ripagano i numerosi sacrifici di tutto un team".