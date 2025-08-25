Aspettando l’inizio delle gare ufficiali. Tempo di amichevoli: ecco il programma

L’inizio dei campionati sta avvicinandosi sempre più e domenica prossima inizierà già la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Le squadre di Prato e provincia sono già scese in campo per le prime amichevoli pre-campionato, mentre altre sono in programma per i prossimi giorni. In quest’ottica, il Prato Nord sfiderà ad esempio la Montagna Pistoiese in trasferta a San Marcello per due volte in due giorni: sabato prossimo alle 16 toccherà alla formazione "juniores" contro i pari categoria del club padrone di casa, mentre il giorno successivo alle 16,30 sarà la volta della prima squadra del duo Girasole – Tarantino. Amichevole di lusso per il Viaccia: gli uomini di mister Marchiseppe, retrocessi dalla Promozione in Prima Categoria, riceveranno dopodomani alle 19 al Ribelli la Zenith Prato reduce dalla vittoria per 1-0 nell’amichevole di sabato scorso con l’Antella. Sempre in Prima, la Pietà 2004 di Gianfranco Trupia si misurerà il prossimo sabato con l’Eureka neopromossa in Seconda Categoria (nonché detentrice della Coppa Faggi) allenata da Alessandro Celadon (che ha raccolto il testimone da Federico Ottati). La compagine del presidente Lombardi disputerà poi un’altra amichevole il prossimo 2 settembre, contro l’Esperia già affrontata due volte nella passata stagione nel torneo di Terza. Impegni in vista anche per il CSL Prato Social Club: dopodomani al Rossi andrà in scena un "test in famiglia" contro la "juniores regionale", mentre sabato prossimo sarà la volta del match amichevole contro l’Atletico Spedalino (allenato da quel Filippo Ermini che nella scorsa annata ha centrato i playoff di Seconda Categoria al timone del Montemurlo). Impegni in vista anche per il Chiesanuova, affidato al nuovo mister Albert Shehaj (nella foto), reduce da due annate positive alla guida de Las Vegas, in Terza: il gruppo sosterrà un primo test il prossimo mercoledì contro la Polisportiva Carraia, per poi ricevere allo Scirea il Quarrata il prossimo sabato.

Giovanni Fiorentino