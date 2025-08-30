Assaggio di campionato

Finito il tempo di allenamenti congiunti e di test, la Coppa Italia segna il via della stagione con i primi punti in palio. Oggi alle 16 gli arbitri daranno il fischio d’inizio della stagione con le partite di Coppa Italia in cui le squadre sveleranno se stesse. Si gioca l’andata dei sedicesimi mentre il ritorno è fissato per il 17 settembre. Gli ottavi sono in programma il 15 e 29 ottobre. Pietro Giacomini, esperto direttore sportivo del Casette Verdini, presenta queste sfide che inizieranno alle 16 di oggi.

Porto Sant’Elpidio-Monturano: "Di fronte squadre blasonate che possono contare su ottimi organici. Con simili premessa penso che possa essere una partita aperta a qualsiasi risultato".

Azzurra Colli-Azzurra Mariner: "È un derby, e già questo aspetto mette più interesse alla partita. L’Azzurra Colli si presenta al via come una delle formazioni più attrezzate per una stagione di vertice, ma dall’altra parte troverà una squadra forte dopo la fusione. Di sicuro si assisterà a una bella partita che non deluderà le attese".

Corridonia-Borgo Mogliano: "Il Borgo Mogliano metterà sul piatto l’entusiasmo per l’esordio dopo la promozione, ma Corridonia mi dà la sensazione che sia più attrezzata anche se dovrà stare molto attenta".

Casette Verdini-Aurora Treia (a Tolentino): "L’Aurora è destinata a prendere il posto occupato lo scorso anno dal Trodica che ha dominato il campionato. Affrontiamo un avversario che ha un organico superiore a tutti, noi cercheremo comunque di fare la nostra gara cercando di ottenere un risultato positivo".

Elpidiense Cascinare-Vigor Montecosaro: "Ho notato che l’Elpidiense può contare su un buon organico e l’ha affidato a un tecnico giovane e preparato, la squadra di casa potrebbe avere un qualcosa in più della Vigor".

Grottammare-Palmense Fermana: "La Palmense Fermana può contare su un organico con cui puntare a zone d’alta classifica. Per il Grottammare si profila un impegno ricco di insidie".

Monticelli-Castel di Lama: "La squadra di casa ha rinforzato una formazione già forte, il Castel di Lama si presenta con molte novità".

Settempeda-Camerino: "Di fronte ci saranno due belle realtà, si sfidano formazioni forti e quando ci sono simili valori in campo può uscire qualsiasi risultato".