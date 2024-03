Assalto al Poggibonsi. "I ragazzi daranno tutto»

"Sono sicuro che I ragazzi non mi deluderanno sotto l’aspetto delle motivazioni. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico influiscono sempre diversi fattori. I ragazzi sono sempre pronti e usciranno dal campo dopo aver dato tutto. Questa è la consapevolezza della nostra forza anche se la partita con il Poggibonsi è molto difficile, ma noi vogliamo gare difficili per dare il meglio di noi stessi. I giallorossi in casa stanno compiendo un percorso bellissimo nel girone di ritorno". L’allenatore Roberto Malotti presentà così il match che oggi, inizio alle 15 allo stadio "Lotti", vedrà i biancorossi sfidare i "leoni giallorossi".

"Nel calcio, come nella vita, non vi è nulla di scontato – prosegue Il tecnico fiorentino – per cui noi scendiamo in campo per vincere, ma i tre punti non sono d’obbligo perché in campo ci sono anche gli avversari. Appare evidente che qualcosa bisogna migliorare rispetto alle cose negative di sette giorni fa e spetta a me evitare certi errori". Assenti lo squalificato Sabelli e l’infortunato Macchi. "Sullo schieramento iniziale devo fare ancora alcune valutazioni – conclude mister Malotti – perché dispiace rinunciare a giocatori di qualità e di spessore come Bensaja e Nocciolini". Ricordiamo che sugli spalti dello stadio senese il Grifone sarà sostenuto anche dal tifo di un gruppo di supporter inglesi gemellati con I "colleghi" maremmani. Arbitro del match Nicolò Rodigari di Bergamo.