Assalto alla capolista. Pistoiese, niente errori. Battere il Lentigione per prendersi il primato

Prima contro terza, il miglior attacco contro la seconda miglior difesa, il primato in classifica come obiettivo comune. Pistoiese-Lentigione è indiscutibilmente il big match della decima giornata del girone D di Serie D. A scendere in campo oggi al Melani, alle ore 14.30, saranno due squadre che fin dall’estate coltivano ambizioni di alta classifica e che, dopo nove turni, hanno rispettato le attese della vigilia. Anzi, probabilmente il Lentigione è andato anche oltre le più rosee aspettative: il bottino di sei vittorie, un pareggio e due ko proietta infatti i gialloblu in vetta alla graduatoria, con una lunghezza di vantaggio sulla Pro Sesto e due su Pistoiese e Desenzano. La sfida odierna potrebbe quindi valere ben più dei ‘semplici’ tre punti e ne è consapevole anche Antonio Andreucci.

"Andiamo sempre in campo per raccogliere il massimo – ha detto alla vigilia l’allenatore arancione – perché dobbiamo sempre ricordarci che siamo la Pistoiese. Sarà una partita importante, ma non decisiva, in quanto nessun campionato è mai stato deciso a inizio novembre. Affrontiamo una formazione che è in testa perché ha grandi qualità, sia nei singoli che nel collettivo". Nell’ultima partita contro il Progresso l’Olandesina ha peccato di attenzione in fase difensiva, concedendo tanto campo al Progresso soprattutto nella ripresa: un errore da non ripetere soprattutto in una gara così delicata. "Abbiamo giocato un secondo tempo sotto ritmo – ha ricordato Andreucci – ma ogni partita fa storia a sé. In questo campionato, ma in generale in Serie D, ogni partita è delicata e nasconde delle insidie. Noi scenderemo in campo consapevoli della nostra forza, spinti da un grande pubblico che ogni domenica ci fa sentire un enorme supporto. Voglio ringraziare i tifosi perché anche a Castel Maggiore ci hanno sostenuto fino in fondo: non vogliamo deluderli e speriamo che possano condurci al successo col Lentigione. Cambiamenti in vista? Non ci saranno stravolgimenti, anche se la difesa a quattro è una soluzione che abbiamo provato alcune volte a gara in corso, siamo consapevoli che in certi momenti può essere un sistema da adottare".

Andreucci si è poi soffermato sull’equilibrio del Girone D, con la media punti della capolista che è più bassa rispetto alle prime classificate di altri raggruppamenti. "Sappiamo che ogni annata è diversa dalle precedenti e sappiamo anche che ci saranno notevoli differenze di rendimento tra girone d’andata e di ritorno, prima del quale tutti si rinforzano, sia in alto che in basso. Parlando delle mie esperienze personali, a Chioggia vinsi con un grande girone d’andata, a Campodarsego vinsi con cinque pareggi nelle prime cinque partite. Facciamo parte di un girone in cui tutte si tolgono punti a vicenda e ciò denota un livellamento verso l’alto. Quello che non deve cambiare è il nostro pensiero: dobbiamo pensare gara dopo gara, senza farci distrarre dai punti e dalle posizioni di classifica, per adesso".

In chiusura, il tecnico della Pistoiese ha parlato del rendimento degli attaccanti arancioni: "La nostra rosa è costruita per mandare in rete più giocatori possibili e la dimostrazione è che il nostro migliore marcatore stagionale è un centrocampista (Campagna ndr). Io ho piena fiducia in tutti, attaccanti compresi, e sono sicuro che anche i loro numeri miglioreranno".

Michele Flori