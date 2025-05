Asse GhiviBorgo Viareggio. C’è la svolta "D"ecisiva?

Incredibile nuovo colpo di scena in quella che si è trasformata in una vera e propria telenovela calcistica (... anche un po’ politica). Sembra di esser sulle montagne russe nel raccontare le ultime settimane ed in particolare gli ultimi giorni sull’asse GhiviBorgo-Viareggio. Fino al tardo pomeriggio di martedì sembrava ormai chiusa la questione, col Viareggio rassegnatosi a dover fare ancora l’Eccellenza (e in questo caso la scelta dell’allenatore era caduta su Walter Vangioni). Poi martedì sera è nuovamente cambiato tutto. Proprio mentre le zebre avevano perso le speranze sulla Serie D ecco che il precipitare degli sviluppi in casa Lucchese ha inciso nel ribaltare le sorti della trattativa.

Al GhiviBorgo si è atteso fino all’ultimo, anche per “cortesia istituzionale“ verso l’azione del sindaco lucchese Mario Pardini, per un’eventuale opzione subito sotto la C per tentar di salvare la Pantera. Ma il protrarsi dei tempi ha fatto tornare in auge l’offerta del Viareggio, rivalutata e, pur rivista al ribasso dalle zebre, ritenuta l’opportunità più conveniente per il club della Media Valle del Serchio (dove tra i contrari c’era Marco Remaschi).

Salvo ulteriori coup de théâtre (non ci sarebbe da sorprendersi più di nulla in questa storia, a tratti “grottesca“) il Viareggio, dopo il decisivo CdA di ratifica di ieri, farà la D. E per la panchina il nome prescelto da Davide Lippi sarebbe quello di Gianluca Savoldi... ma ci sono pure le piste Marco Masi e Ivan Maraia.

Simone Ferro