Assemblea dei soci di Orgoglio Amaranto: novità sull'assetto societario dell'Arezzo

È tutto pronto per l’assemblea dei soci di Orgoglio Amaranto. Questa sera, alle 21,15, il comitato dei tifosi che detiene l’1% delle quote sociali dell’Arezzo, riunisce i suoi soci per ragguagliarli in merito alle ultime novità in seno al direttivo e alla società di viale Gramsci. All’ordine del giorno c’è innanzitutto la variazione dell’assetto societario, con il passaggio di proprietà da New Energy, oggi Enasarco Energia in virtù della cessione del 50% delle quote all’ente di previdenza Enasarco, a Gelmax, una newco costituita appositamente per questo passaggio formale, dal momento che il 99% delle quote di Gelmax sono sempre del presidente del Cavallino Guglielmo Manzo. Gli altri temi da trattate sono poi la festa estiva che Orgoglio Amaranto organizza ormai da tre anni, una proposta di interazione tra soci e Ss Arezzo, varie ed eventuali.

L’assemblea si terrà nei locali della sede di Orgoglio Amaranto all’interno della curva sud Lauro Minghelli dello stadio Comunale. Per accedere è necessario il tesseramento al comitato per l’anno 2025. La tessera può essere sottoscritta anche la sera stessa per poter partecipare all’assemblea.