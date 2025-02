Assenza pesante. Ricchi dovrà essere operato: stagione finita

L’amaro responso è arrivato: Niccolò Ricchi ha riscontrato una lesione di alto grado all’adduttore sinistro e dopodomani sarà sottoposto a intervento chirurgico, per il jolly bianconero, quindi, stagione finita. Una perdita pesante per la Robur e per mister Magrini che in difesa, adesso, ha gli uomini davvero contati. Per la sfida di domenica con il Poggibonsi, il tecnico bianconero dovrà rinunciare infatti anche a Daniele Cavallari che a Livorno, da diffidato, si è preso l’ammonizione che ha fatto scattare la squalifica (di un turno, ieri l’ufficialità della sanzione). Non solo: con il giallo dell’Ardenza, Gabriele Di Paola (senza Ricchi e Cavallari l’unico difensore mancino in rosa) è entrato lui stesso in diffida: al prossimo giallo dovrà fare da spettatore.

Da valutare la disponibilità di Lollo: il centrocampista, ieri alla ripresa degli allenamenti, ha proseguito con il proprio programma di recupero. La squadra, come di consueto, si è ritrovata all’Acquacalda: la sessione è iniziata con un lavoro fisico per chi non è sceso in campo domenica ed è proseguita con una serie di possessi palla ad alta intensità per tutti i bianconeri. La giornata si è poi conclusa con la tradizionale partitella di fine allenamento.