Assenze pesanti. Il Matelica in campo senza Bianchi e Tempestilli

Il Matelica torna a giocare in casa contro il Chiesanuova: un derby che si preannuncia avvincente perché i locali vogliono allungare la striscia positiva e gli ospiti cercano di tornare in carreggiata dopo un avvio meno brillante del previsto. "Chiesanuova è un avversario di valore – dice Lorenzo Ciattaglia, tecnico dei matelicesi – e ci aspetta una gara difficile". L’allenatore non crede a una possibile crisi: "Avremo di fronte una squadra importante, molto fisica e dal forte potenziale offensivo, ben guidata da un tecnico molto esperto. Domenica hanno dato un chiaro segnale: Chiesanuova è tornata ed è in grado di dimostrare che nella passata stagione non è certo arrivata per caso ai playoff". Poi l’attenzione di Ciattaglia è sulla sua squadra: "Siamo partiti bene, ma domenica abbiamo perso due giocatori fondamentali per infortunio: il difensore Tempestilli e il centrocampista Bianchi, che non riusciamo a recuperare. In questi giorni abbiamo provato alcune soluzioni. La rosa è già corta, non ci voleva, specie oggi che incontriamo una compagine forte come il Chiesanuova". Domenica, contro la Civitanovese, il difensore Tempestilli è stato sostituito da Maxim D’Angelo (classe 2005) che, proveniente dalla Settempeda, è stato un giocatore di Ciattaglia nella passata stagione in Promozione. Il ragazzo si è aggregato al gruppo da poco e per lui si è trattato del debutto con il Matelica.

m. g.