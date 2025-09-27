Associazione calcio fair play. Tra presente e futuro, quante iniziative per il giovanile e la Partita Applaudita

L’Associazione Calcio Fair Play protagonista di diverse iniziative a favore di un corretto stile di vita, con particolare riferimento al mondo del calcio e in stretta collaborazione con il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd. Serata di gala alle Pavoniere con tanti addetti ai lavori a chiusura di un’annata da incorniciare e che ha sancito il successo dei tre progetti di punta come il cortometraggio ‘Il pallone gonfiato’, ‘Cari genitori’ e ‘La giornata regionale della Partita Applaudita’ che sarà ripetuta e ampliata.

Calcio Fair Play Toscana ha già lo sguardo rivolto al futuro con la tematica principale che sarà ‘Fare calcio giovanile oggi’, dove si dovranno affrontare a 360° le tematiche e le problematiche legate alla gestione e al modo di portare avanti l’attività calcistica giovanile al giorno d’oggi. Tutte le società e ogni tesserato sono invitate a dare il proprio contributo e le proprie esperienze e durante la stagione saranno momenti di confronto e di crescita molto importante per chi opera in ambito di settore giovanile. Fra i promotori di Calcio Fair Play il presidente Francesco Cesari, i dirigenti Paolo Violi, Andrea Vaglini, Massimo Pieri, Valeria Pisacchi e tanti altri.

I progetti da sviluppare in questa stagione sono sempre improntati nel segno dei valori del rispetto, dell’educazione e della sportività dentro e fuori dal campo. Le iniziative portate avanti avranno uno stretto legame con la Federcalcio e il presidente regionale Paolo Mangini, da sempre impegnato nel difendere i valori dello sport e a portare avanti iniziative per sensibilizzare le società, i tesserati e l’opinione pubblica sul corretto comportamento in campo e fuori.