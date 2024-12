Asta Taverne: tre nuovi giocatori rinforzano la squadra di Stefano Bartoli

L’Asta Taverne ha annunciato l’arrivo di tre nuovi giocatori, andati ad arricchire la rosa a disposizione del tecnico Stefano Bartoli.

Il centrocampista classe 2001, Patrick Rossini, è arrivato in arancioblù dopo aver concluso la sua avventura al Sassoferrato. Il calciatore è cresciuto nel settore giovanile del Castelfidardo e ha maturato esperienza anche fuori dall’Italia, in particolare in Spagna, con la maglia del Levante. Nella sua carriera ha anche giocato al Brusaporto, alla Civitanovese, al Nereto e al Montegiorgio.

Nella rosa dell’Asta è approdato anche il terzino sinistro Gian Marco Tognetti, classe 2003. Cresciuto nell’Empoli, dove ha vinto anche lo scudetto del campionato under 16, è passato poi nelle giovanili della Fiorentina e del Pontedera. Tra i grandi è già stato protagonista con le maglie di squadre toscane come il San Donato Tavarnelle, il Poggibonsi, la Pianese e il Figline.

Alla corte di Stefano Bartoli si è unito anche un under, il classe 2006 Leonardo Bonechi (nella foto). Si tratta di un difensore duttile che ha mosso i primi calci nel Siena, con alle spalle le esperienze al San Donato Tavarnelle e al Valentino Mazzola. L’Asta Taverne, domani pomeriggio, affronterà proprio il Mazzola: appuntamento al campo sportivo Ceccarelli, con calcio di inizio alle 14,30.