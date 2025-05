Atalanta U23 debutta al Gewiss Stadium nei playoff di Serie C contro Audace Cerignola

La prima volta assoluta dell’Atalanta U23 al Gewiss Stadium. Oggi alle 18.15 va in scena la gara d’andata dei quarti di finale dei playoff nazionali di Serie C, tra la baby Dea e l’Audace Cerignola, seconda nel girone C. Dall’urna è uscito l’avversario più abbordabile per la baby Dea, rispetto alle altre tre temute teste di serie Pescara, Ternana e Vicenza. I foggiani in questo turno avranno a disposizione due risultati su tre, dunque si qualificheranno anche in caso di pareggio complessivo tra andata e ritorno, previsto mercoledì 21 a Cerignola. Oggi però l’Atalanta proverà a sfruttare l’inedito vantaggio del fattore campo: finora i giovani nerazzurri a Caravaggio hanno sempre giocato davanti a un migliaio di spettatori, mentre nell’andata contro la Torres, vinta 7-1, con un pubblico maggiore, la differenza si è subito sentita.

Nerazzurri che stanno volando: 13 gol segnati e appena 4 incassati in questi primi tre turni di playoff in cui hanno eliminato Trento e AlbinoLeffe, vincendo la gara secca in trasferta, e la Torres con un complessivo 8-2. Ora il Cerignola, da provare a battere in questa gara di andata sfruttando la vena straordinaria, a livello realizzativo, dei due attaccanti Vlahovic e Vavassori, 35 gol in due.

Probabile formazione (3-4-1-2): Vismara; Bergonzi, Obric, Navarro; Scheffer, Gyabuaa, Panada, Bernasconi; Cassa; Vavassori, Vlahovic. All. Modesto.

Fabrizio Carcano