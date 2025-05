Atalanta U23 sfida Audace Cerignola nei quarti di playoff Serie C

CERIGNOLA (Foggia)Oggi alle 20 l’Atalanta U23 si gioca la partita più importante della sua giovane storia, nella bolgia dello stadio Monterisi di Cerignola, nel ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Si riparte dallo 0-0 dell’andata: i padroni di casa dell’Audace avranno a disposizione anche il pareggio per qualificarsi, in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato, per la cui la baby Dea ha un solo risultato possibile per andare in semifinale: il successo esterno. Difficile, perché tre giorni fa il Cerignola si è dimostrato una squadra tosta, di mestiere, con giocatori esperti e anche di qualità, fallendo un rigore e colpendo una traversa nel finale. Ma attenzione alla Dea che in questi playoff nei turni precedenti ha vinto in trasferta sui campi di Trento e AlbinoLeffe. "Siamo 0-0, ora andiamo a giocarci il ritorno. Ma dobbiamo giocare da Atalanta: abbiamo le qualità per farlo", ha spiegato il tecnico dell’Atalanta U23, Francesco Modesto. Che ha bacchettato la sua coppia di bomber Vlahovic-Vavassori, 37 gol in due, e pure il fantasista De Nipoti, tre ragazzi già aggregati alla A da Gasperini in questi anni. "All’andata gli attaccanti si sono ‘riposati’, gli altri hanno difeso il risultato tenendolo aperto. Ora andiamo a Cerignola liberi di mente e liberi di gambe. Possiamo fare meglio".

Probabile formazione (3-4-1-2): Vismara; Bergonzi, Obric, Navarro; Ceresoli, Gyabuaa, Panada, Bernasconi; Cassa; Vavassori, Vlahovic. All. Modesto.

Fabrizio Carcano