Atalanta U23: sfida decisiva contro Trento nei playoff del girone A

Vincere o uscire. Oggi a Trento (ore 20) l’Atalanta U23 si gioca il turno secco dei playoff del girone A con un solo risultato a disposizione: il successo esterno.

Baby Dea chiamata a un’impresa non facile, in un campo dove ha sempre pareggiato: 0-0 nel settembre 2023 conquistando il primo punto assoluto tra i professionisti e 2-2 a gennaio. Anche in questa stagione peraltro due pareggi su due con il Trento. Sfida equilibrata, tra due squadre che hanno concluso appaiate a 57 punti in classifica, con i trentini avanti per la classifica avulsa. Non essendo previsti i supplementari al fischio finale sarà il Trento a passare in caso di pareggio. Un anno fa Atalanta U23-Trento si giocò sempre nel primo turno di playoff, ma a campi invertiti, e a Caravaggio vinsero 3-1 i nerazzurri che eliminarono poi anche il Legnago prima di terminare la loro corsa contro il Catania. "Non era scontato riuscire ad andare per il secondo anno consecutivo ai playoff con una squadra ancora più giovane. E ora ci proviamo",le parole del tecnico Modesto. Che oggi non avrà a disposizione il fantasista De Nipoti, recuperato Bernasconi.

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Vismara; Del Lungo, Obric, Navarro; Bergonzi, Gyabuua, Panada, Bernasconi; Cassa; Vlahovic, Vavassori.

Fabrizio Carcano