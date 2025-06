ATALANTA UNDER 23. Da Cortinovis a Diao. I reduci della B nel taccuino di mister Modesto

Nel segno della continuità l’Atalanta U23 si prepara alla sua terza stagione consecutiva in Serie C ripartendo dal confermato mister Francesco Modesto. Peraltro ex compagno di squadra al Genoa del neo tecnico nerazzurro Ivan Juric. Scontata la partenza del 21enne cannoniere serbo Vlahovic, atteso dalla Serie B dove ha offerte. Discorso analogo per l’altro bomber, il bergamasco-brasiliano Vavassori, 20 anni a dicembre: lo cercano Bari e Juve Stabia per un prestito annuale in B. Nel nuovo gruppo ci saranno giocatori del 2006, 2007 e forse persino del 2008.

Da valutare la possibilità di inserire alcuni ragazzi reduci dalla Serie B come il 23enne difensore Cittadini, di rientro dal Frosinone, il 23enne centrocampista Zuccon, dalla Salernitana, il 19enne mediano Mendicino (già titolare due anni fa con Modesto) dal Cesena e il 20enne attaccante spagnolo Diao, dal Granada. Può tornare come fuori quota anche il 24enne fantasista Cortinovis dal prestito alla Triestina. Piace sul mercato il 19enne centrocampista croato Sergej Levak, esploso nella Primavera della Roma. Intanto Gyabuua è andato in B all’ Avellino.

Fab.Car.