Atlante Grosseto sfida MGM 2000 Morbegno nella finale playoff A2 di calcio a 5

La settimana più importante della stagione dell’Atlante si chiude oggi. Oggi infatti alle 14 la formazione di Torre e Olanda si gioca la partita più importante dell’anno.

Al Carisport di Cesena alle 14 (in esclusiva su SkySport) i grossetani scendono in campo per la finale dei playoff di A2. Avversario l’Mgm 2000 Morbegno: partita da dentro o fuori. Chi vince sale in A2 Elite, chi perde resta in A2.

I grossetani hanno vinto i playoff del proprio girone partendo senza i favori del pronostico, guadagnandosi ogni passaggio del turno con qualità e voglia di vincere. Si tratta dell’ultimo ostacolo prima della gloria. Oggi pomeriggio si chiuderà la corsa playoff della serie A2 di calcio a 5 nazionali. Due finali per eleggere le due squadre che potranno festeggiare il salto in Élite: MGM 2000 – Atlante Grosseto e Sulmona - Bitonto i due match in programma.

Per quanto riguarda la finale dei grossetani, dopo aver eliminato Orange Futsal e Futsal Russi, le due compagini sono pronte all’ultima sfida.

"Senza dubbio ci aspetta la partita più importante della stagione – spiega il tecnico lombardo del Morbegno, Pablo Parrilla –. Arriviamo all’appuntamento con una buona condizione e con una grande voglia di giocare. Difficile dire che gara sarà. È una finale e la giocheremo con il giusto atteggiamento. Dovremo essere bravi a non perdere mai la concentrazione e a rimanere in partita".

Sulla stessa linea d’onda anche il tecnico dell’Atlante Grosseto Daniele Torre: "Una gara importantissima alla quale arriviamo carichi e consapevoli della nostra forza. Abbiamo raggiunto un grande risultato e vogliamo dare tutto quello che abbiamo. Mi aspetto una sfida equilibrata, intensa e combattuta su ogni pallone".

La formazione grossetana ha organizzato un pullman di tifosi che partiranno da Grosseto alla volta di Cesena per assistere all’incontro.