Atlante Grosseto sfiora la promozione in A2 Elite: sconfitta 6-4 contro Mgm 2000

Si è fermata ad un passo dalla storia la corsa dell’Atlante Grosseto verso la serie A2 Elite di calcio a 5. La formazione grossetana ieri a Cesena ha perso 6-4 lo spareggio finale dei playoff di A2. L’Mgm 2000 stacca il pass per la serie A2 Élite, superando la formazione di Torre e Olanda. Partono forte i lombardi che vanno sul 3-0, colpa di un approccio alla partita sbagliato e probabilmente per qualche errore tattico.

L’Mgm invece si è presentato in campo al top della condizione sia fisica che mentale partendo a razzo e mettendo subito pressione ai grossetani. L’Atlante che ci ha messo un po’ a riorganizzare le idee, ma poi Toni Jodas, Galletti e Telesca firmano la rimonta. Beltrami risponde a Demito, nel finale Marioli è prodigioso e a 2’20’’ dalla sirena finale Licco segna il gol del 5-4, con Cosentino che chiude i giochi a tre secondi dalla fine del match.

Grossetani che hanno pagato caramente un avvio di gara troppo morbido subendo tre reti e dovendo poi fare gli straordinari per pareggiare. Nella ripresa poi i lombardi hanno segnato e chiuso i conti nel finale. Si chiude comunque una stagione incredibile dei biancorossi che avevano prima conquistato un posto playoff in rimonta poi hanno vinto gli spareggi del proprio girone, per cedere solo nella finalissima che valeva il salto dalla A2 alla A2 Elite.