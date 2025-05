Atlante Grosseto trionfa 3-1 contro Futsal Russi nella semifinale playoff di A2

L’Atlante Grosseto vince la gara di andata della semifinale playoff di A2 di calcio a 5 e si prepara al match di ritorno con ’vista’ finale. Al PalaBombonera di via Lago di Varano la formazione grossetana allenata dai tecnici Torre e Olanda si è imposta 3-1 contro il Futsal Russi e sabato dovrà difendere il vantaggio in terra romagnola.

I grossetani sono andati in vantaggio al 13’ con Mesa ed hanno raddoppiato dopo un minuto con Toni Jodas. Un ’uno-due’ tremendo verso il quarto d’ora che ha messo a dura prova il Russi, anche se i romagnoli hanno trovato la reazione giusta segnando il 2-1 con Hernandez dopo un minuto. Nella ripresa la gara è stata molto tattica, finché al 24’ non è arrivata la terza rete maremmana con Telesca.

I primi due turni dei playoff di serie A2 si disputano con gare di andata e ritorno, col secondo confronto previsto sul campo della società con il miglior piazzamento al termine della regular season. In caso di parità nelle reti segnate al termine del ritorno, spazio a due supplementari da 5’ ciascuno; qualora persistesse l’equilibrio, si qualificherà la squadra con il miglior piazzamento al termine della regular season. In questo caso il Russi, per questo l’Atlante sabato dovrà mantenere il vantaggio accumulato al PalaBombonera.