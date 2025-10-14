Atlante, prima vittoria in campionato. Poker di reti contro il Vinumitaly Petrarca

Prima vittoria in A2 Elite per l’Atlante. Alla terza giornata di campionato è arrivato il successo casalingo per 4-0 contro in Vinumitaly Petrarca. Pronti via e gli ospiti partono con il piglio giusto, che a porta vuoto colpiscono un palo clamoroso. La partita è molto equilibrata. Molto più vivace la ripresa con i grossetani che con Mesa trovano il vantaggio. I biancorossi prendono coraggio e due minuti più tardi trovano il raddoppio con Yamoul bravo a finalizzare. Lo stesso fa doppietta al 14’ 50’’ con una conclusione sporcata da un difensore avversario. Nel finale è Yaghoubian a mettere la parola fine al match con un rinvio che si insacca nella porta sguarnita.

ATLANTE: Yaghoubian, Baluardi, Chisci, Francisco Agustin, Gianneschi, Jodas Vives, Restaino, Schettino, Yamoul, Telesca, Vasile, Ugas All. D’Urso.

VINUMITALY PETRARCA: Barbieri, Benlamrabet, Bernabei, Cachero, Ferreira Da Silva, Mascambruni, Novaes De Souza, Sottile, Feverati, Giampaolo, Lucacel, Scorzo All. Giampaolo.

Reti: 4’ 20’’ st Mesa, 6’ 38’’ st F. Yamoul, 14’ 50’’ st Yamoul, 15’ 59’’ st Yaghoubian.