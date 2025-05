Atlante sfida Prato al PalaBombonera per ribaltare il playoff A2

Sfida di ritorno per l’Atlante che proverà a ribaltare il risultato di Prato. Oggi alle 15 al PalaBombonera in via Lago di Varano la squadra biancorossa giocherà il ritorno del primo turno playoff di A2 di calcio a 5. Sette giorni fa, in terra laniera, il team di Olanda e Torre aveva perso 7-5, riuscendo a rimettere in piedi una partita che stava volgendo verso il baratro per i grossetani. Il Prato infatti aveva saputo sfruttare per tre quarti di gara l’arma letale del contropiede, prendendo anche un cospicuo vantaggio, prima di incassare la rimonta, parziale, dell’Atlante nel finale di partita. Adesso ai biancorossi servirà la prestazione per colmare il gap dei due gol per poi magari andare ad allungare. Sul campo del Prato l’Atlante ha fatto la partita, facendo tanto possesso palla, ma trovandosi davanti una formazione organizzata che è stata brava a difendersi per poi colpire in contropiede. Le qualità tecnico dell’Atlante sono venute fuori nella ripresa, ma oggi servirà una performance molto più attenta.