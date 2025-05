Atletic Cdr Mutina conferma Paganelli e Pivetti dopo la promozione in Eccellenza

L’Atletic Cdr Mutina riparte da mister Andrea Paganelli e dal ds Pier Francesco Pivetti. È stato il patron Gian Lauro Morselli a dare l’annuncio delle due conferme – accompagnato dal boato della sala – ieri durante la festa per la storica promozione in Eccellenza che si è tenuta nella splendida cornice di Bobotti a Modena. "Sono davvero felice di poter avere ancora con noi due persone serie e preparate – ha spiegato il titolare di Emiliana Serbatoi – per questa nuova avventura nella Serie A dei dilettanti, cui ci affacceremo con grande dignità e a testa alta". Quasi un centinaio fra sponsor, autorità, tifosi, membri dello staff e giocatori hanno partecipato alla festa, alla presenza del sindaco di Modena Massimo Mezzetti e del presidente regionale del Crer Simone Alberici. "Un campionato – ha spiegato Mezzetti – è un po’ una lunga campagna elettorale, bisogna tenere sempre i nervi saldi, serve costanza e determinazione. Ho fatto i complimenti a Morselli la mattina dopo la promozione, per Modena è un onore annoverare anche una terza squadra nelle maggiori categorie calcistiche dopo Modena e Cittadella. L’auspicio è che proseguiate questo bel cammino, magari in futuro salendo ancora di categoria". Per Alberici "è stata una promozione meritata, dominando un girone difficilissimo". Durante la serata è stato anche ufficializzato il ’Bolelli’ di Campogalliano come campo di gara e quello di Saliceta per gli allenamenti. Il sindaco ha poi consegnato a Morselli e al presidente Giovanni Maggi una raffigurazione della ’bonissima’, emblema di Modena, e consegnato a Paganelli e Pivetti le ’monete del Dosso’. Poi è cominciata fra i tavoli la ’raccolta fondi’ gestita da bomber Panzanato in vista della trasferta al mare per la festa finale, intervallata dai ringraziamenti, fra gli altri, di capitan Ligabue e Turci, prima del taglio della torta che ha anticipato il dj set.

Davide Setti