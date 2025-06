Atletic Cdr Mutina, settore giovanile sotto i riflettori

È stato un finale di stagione sotto i riflettori per le giovanili dell’Atletic Cdr Mutina. I 2014 orange (staff composto da Stefano Cantelli, Nicoletta Amici, Marco Ferrari, Rocco Panebianco, Irmo Sentieri, Adriano Pappadà coordinati da Luca Tortella) hanno conquistato il titolo provinciale Csi con 53 punti in regular season (135 gol fatti e solo 26 subiti). Al 2° posto hanno invece chiuso nelle finali provinciali i 2013 e i 2012.

Nelle settimane scorse si sono disputati diversi tornei organizzati dalla società di via Tamburini: nel 4° Memorial Roncaglia Laganà buona prova dei piccoli 2018 e nel 1° Memorial Gastone Nanetti i 2017 hanno raggiunto la finale. Doppio successo per i 2016 nella Cdr Champions Cup e dei 2011 nella U14 Youth Cup. Per i 2010 da segnalare la vittoria del torneo di Sala Bolognese battendo 4-0 il San Luca in semifinale e 5-1 il Sala in finale.

I 2016 (staff composto da Modafferi, Marani, Fowe, Pappadà, Maggi e Della Corte) hanno chiuso la stagione imbattuti in entrambi i campionati Csi a 5 e 7 giocatori, con la vittoria del Boldrini e del Vallerini e i primi posti nei tornei di Montale, Taccini, Campogalliano e Albareto.

Finita la stagione, poi, un centinaio di ragazzi soggiorneranno a Fanano per il Cdr Summer Camp 2025, presso il Park Hotel ed avranno a disposizione gli impianti calcistici comunali.