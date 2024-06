Atletica Alpi Apuane regina nella Massa-San Carlo. Decisivi il 3° posto di Vanni e il 5° di Pierotti

E’ stata la squadra del Parco Alpi Apuane (nella foto) la vincitrice della 2ª edizione della cronoscalata “Massa-San Carlo“, gara in salita di 5,7 km., organizzata dai Gas Runner di Massa. La società biancoverde si è imposta nella classifica per società grazie al 3° posto assoluto di Nicola Vanni che ha chiuso in 22’03“ e al 5° posto del rientrante Mirco Pierotti (22’15“). Di spessore la prova al femminile di Andrea Salas Bernaditta che chiude in 25’52“ dietro la giovane Laura Sbrana (Le Sbarre Pisa) che ha vinto in 25’39“. Successi biancoverdi nelle categorie: Jonatan Toni (SM40) in 22’43“, Marco Osimanti (SM60) in 26’31“, Fabrizio Santi (SM70) in 28’ 49“; oltre al 3° posto di Dario Anaclerio (SM40) e il secondo posto di Franco Cusinato (SM60). Buone le prove di DaviDe Pruno, Damiano Lippi, Maurizio Pierotti, Manuel Tilocca, Marco Mattei, Gino Cappelli, Fabio Belletti, Arturo Sargenti, Mauro Matteucci, Paola Lazzini e Federica Pardini.

ma.mu.