Atletica leggera. Virtus: "Allievi» quinti a Pescara. Campionato società, podio sfiorato

Quinto posto per gli "Allievi" della Virtus nella finale "A" del campionato di società a Pescara. Un buon risultato che, però, lascia anche rimpianto per un posto sul podio che sarebbe stato alla portata dei biancazzurri che, però, non sono riusciti a conquistarlo per un soffio. Gli "Allievi" della Virtus portano a casa 133 punti complessivi della squadra accompagnata dal responsabile Mattia Paterni e dai tecnici Elena Landi, Irene Dalla Bartola, Massimiliano Santangelo, Luigi Cosimini ed Emilio Filippi, con ben sette medaglie conquistate, nonostante qualche prestazione al di sotto delle premesse.

E’ arrivato l’oro per Alessandro Santangelo che ha tagliato per primo il traguardo dei 3000 metri e per Braian Doga nel giavellotto. Una bella doppietta l’hanno messa a segno Alessandro Vanni nell’alto (dove strappa l’argento con la misura di 1.85) e nei 110 ostacoli (dove conquista il bronzo); bel secondo posto anche quello di Edoardo Cosimini nel disco, con 43.87 e bronzo per Diego Fornaciari nel peso e per Davide Ricci, terzo nei 400 metri e protagonista anche dei 200, dove si piazza al sesto posto. Luca Cantoni, nel martello, si è piazzato quinto, mentre il sesto posto è arrivato per Braian Doga nell’asta, con Gioele Ciomei nei 2000 siepi e Federico Pellegrini nei 400 hs. Lorenzo Castrogiovanni ha centrato l’ottavo posto nel salto triplo e il nono nel salto in lungo. Nono anche Senal Kankanige nei 100 metri e Leonardo Santangelo nei 1500. Undicesima posizione, poi, per Giulio Guccione negli 800 metri e per la staffetta "4x400", composta da Giovanni De Gaspari, Francesco Biagioni, Senal Kankanige e Davide Ricci.

Costato caro l’errore in gara alla staffetta "4x100" (Senal Kankanige, Federico Pellegrini, Francesco Biagioni e Francesco Da Ponte A Quarto) che, vista l’intera stagione disputata, sicuarmente avrebbe meritato una posizione migliore.

Alessia Lombardi