Atletica Luci puntate sulla corsa internazionale. ’Corri a Castelnuovo’. Il Parco Alpi Apuane sale in cabina di regia

Si corre oggi la 20ª edizione della “Corri a Castelnuovo“ la gara podistica internazionale su un circuito di 1 km da ripetere piu volte, organizzata dal Parco Alpi Apuane e valida per il Cpt Toscana. Alle 15.30 partirà la gara femminile di 5 km, alle 16.10 sarà la volta di quella maschile su 7 km. Attesi al via il forte maratoneta Alessio Terrasi e lo specilaista dei 3000 metri Stefano Bascherini (entrambi del Parco Alpi Apuane) mentre esordirà la promessa Francesco Marinari (Atletica Jolly Toscana). Al femminile è confermata la presenza della versiliese Federica Baldini (Pro Patria) vincitrice lo scorso anno e che gode i favori del pronostico insieme a Francesca Forte (Atletica Cascina).

Domenica è invece in programma la marcia ludico motoria “In ricordo di Maria Rosa“, sulle distanze di 3, 5 e 7 km. Per informazioni contattare il 347 37.96.343 (Graziano Poli ) o sul sito www.gpparcoalpiapuane.it. Intanto al 32° “Memorial Peppe Greco“, gara di 10 km sulle strade di Modica, nel ragusano, sesto posto assoluto per Louis Intunzinzi; mentre alla “Maratonina città di Udine“, decimo posto assoluto per Francesco Nardone (nella foto) e buona prova per Samuele Oskar Cassi. Secondo posto assoluto invece, per Alessandro Cafasso nella seconda edizionde della “Corri in aeroporto“, gara di 10 km a Cameri, nel novarese.

ma.mu.