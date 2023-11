Atletico Ascoli, a Sora che carattere. Con Seccardini ecco un buon punto

SORA

ATLETICO ASCOLI

SORA (4-4-2): Crispino 6,5, Ippoliti 6, Veron 6, Jirillo 6,5 (27’st Di Prisco 6), Gemini 5,5 (16’st Orsi 6), Mastrantoni 6,5, Di Gillo 7, Gagliardi 6 (42’st Belloisi sv), Gubellini 6, Fortunato 6,5, Tribelli 5,5 (23’st Giordano 6). A disp: Salvati, Mascella, Vespa, Cancelli, Palma. All: Campolo 6.

ATLETICO ASCOLI (4-3-3): Pompei 6,5, Camilloni 6,5, Valentino 6, D’Alessandro 6,5, Feltrin 6, Marucci 6, Diarra 5,5 (21’st Clerici 6), Olivieri 6 (35’st Mattei sv), Ciabuschi 7, Minicucci 7 (26’st Traini 6), Vechiarello 6 (42’st Andreucci sv). A disp: Canullo, Sabatini, Dondoni, Cognigni, Marini. All: Seccardini 6,5.

Arbitro: Rossini di Torino. Assistenti: Chianese di Napoli e Petrillo di Campobasso.

Reti: 4’ Jirillo (S), 10’ Minicucci (AS), 54’ Ciabuschi (AS), 64’ Di Gilio (S).

Un ottimo punto per l’Atletico Ascoli che strappa il 2-2 sul campo del Sora. Allo stadio “Tomei”, nella gara valida per la nona giornata d’andata del girone F di serie D, la squadra di Seccardini, arrivato solo martedì sulla panchina bianconera dopo l’esonero a sorpresa di mister Pirozzi, ndr) sfiora anche il colpo grosso, dovendosi però accontentare del quinto pareggio stagionale che porta i bianconeri a quota 8 punti in classifica.

L’avvio di partita è subito scoppiettante, con i padroni di casa che al 4’ già passano in vantaggio: spunto personale di Gagliardi che beffa la difesa ospite, la sfera arriva a Jirillo che non deve far altro che convertire il tap-in che vale l’1-0. L’Atletico Ascoli, però, non perde fiducia e dopo appena 5’ trova l’immediato pareggio: il solito Minicucci, al terzo centro stagionale, è glaciale davanti alla porta trafiggendo Crispino per l’1-1. Dopo l’avvio frenetico i ritmi si stabilizzano, con le squadre che chiudono bene i varchi e conservano il risultato fino all’intervallo.

Nella ripresa gli ascolani partono con il piglio giusto, riuscendo persino a ribaltare il punteggio al 54’: pennellata di Minicucci per l’accorrente Ciabuschi che non sbaglia e porta la squadra di Seccardini sull’1-2. Come nel primo tempo, però, il vantaggio dura pochi minuti: Di Gilio si inventa una punizione perfetta che consente al Sora di riequilibrare immediatamente il risultato. Il 2-2 riporta equilibrio anche in campo, con le formazioni che sembrano accontentarsi e non affondano il colpo: Seccardini, nel finale, prova a giocarsi le carte Mattei e Andreucci, ma le difese reggono ed il punteggio non muta più. Finisce con un punto a testa che può far sorridere ancora gli ascolani, ormai adattati pienamente alla categoria: nel prossimo impegno l’Atletico Ascoli ospiterà il Tivoli, reduce da un pensantissimo ko interno per 0-5 contro la Vigor Senigallia, tra le mura amiche. Occasione per mettere altri punti sul groppone nella difficile lotta salvezza.