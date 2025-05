Atletico Ascoli chiude la stagione contro il Sora: obiettivo settimo posto

Dopo la difficile trasferta di Termoli, l’Atletico Ascoli si prepara a chiudere la stagione davanti al proprio pubblico domenica alle ore 15 allo stadio del Duca contro il Sora. Una gara che ha motivazioni di classifica solo per gli ospiti ancora invischiati nella lotta per non retrocedere e che attualmente disputerebbero i playout contro la Civitanovese appaiata all’Isernia, ma in vantaggio negli scontri diretti. Per l’Atletico Ascoli, invece l’obiettivo sarà quello di mantenere il settimo posto visto che ormai tutte le chance playoff sono sfumate anche a causa dei tanti pareggi (otto) in questo girone di ritorno.

In vista dell’ultima giornata di campionato, è stato l’esterno Luca Daniel Scimia a tracciare un bilancio dell’annata sportiva che sta per concludersi e a guardare con determinazione all’ultimo impegno. Una sfida che i bianconeri vogliono vincere per congedarsi al meglio con il proprio pubblico. Scimia, a Termoli è stata una partita tosta dove non avete regalato nulla ad una squadra in lotta per salvarsi. Ne è uscito un pareggio che è un altro gradino di crescita per questa squadra? "È stato un match molto difficile perché loro avevano bisogno di punti per salvarsi. Una partita combattuta e molto sporca per via del campo che non ci ha permesso un fraseggio di qualità, ma noi abbiamo fatto la nostra prestazione come sempre".

Domenica si chiude il campionato. Al Del Duca arriverà il Sora, avversario che si gioca tutto in questo finale: che partita sarà? "Domenica sarà una sfida molto difficile perché anche il Sora è una squadra che si deve ancora salvare. Noi faremo come sempre la nostra partita perché vogliamo finire al meglio questa stagione".

A livello personale e di squadra che stagione è stata? "È stata una stagione di alti e di bassi che però si è conclusa con una meritatissima salvezza a due giornate dal termine. Sicuramente si poteva fare di più, ma si impara sempre da ogni annata e si migliora sempre. A livello personale penso di aver dato tutto me stesso per la squadra e sono comunque contento del mio rendimento, anche se si può fare sempre meglio".

