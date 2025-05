Atletico Ascoli chiude la stagione con la salvezza e sfida al Sora

Alla vigilia dell’ultimo appuntamento della stagione in casa Atletico Ascoli si cerca di mantenere alta la concentrazione proprio per chiudere al meglio un’annata comunque positiva con la salvezza agguantata con due giornate di anticipo. Il tutto in un girone agguerrito come è stato il Girone F di questo anno dove squadre anche molto attrezzate come Teramo, L’Aquila, Chieti e Ancona hanno faticato a recitare un ruolo da protagoniste. Domani alle 15 allo stadio Del Duca si chiuderà il campionato con la sfida contro il Sora ancora invischiato nella lotta retrocessione e che attualmente disputerebbe i playout contro la Civitanovese.

"Speravamo di poter conquistare i playoff - ha commentato il capitano dell’Atletico Ascoli, Matteo D’Alessandro – ma ci teniamo stretta questa salvezza. Non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre dato il massimo e anche domenica scorsa a Termoli al cospetto di un avversario assetato di punti salvezza, abbiamo fatto il nostro dovere nonostante non avessimo più nulla da chiedere alla classifica. Sarà così anche nell’ultimo match contro il Sora. Lo scorso anno, alla prima stagione in Serie D, abbiamo fatto un campionato al di sopra delle aspettative di tutti e abbiamo chiuso al sesto posto con 50 punti. Quest’anno non siamo mai scesi sotto al settimo-ottavo posto senza mai rischiare nulla e questo credo sia un grande merito di tutti. Certo - ha concluso D’Alessandro - c’è un po’ di rammarico per i playoff mancati. Da capitano però sono fiero e orgoglioso di rappresentare questa squadra e una società che ha una proprietà straordinaria e uno staff tecnico di prim’ordine a partire da Mister Simone Seccardini. I ragazzi del gruppo squadra sono stati splendidi e sono certo che domenica al Del Duca contro il Sora chiuderemo questa stagione alla grande".

Oltre a questo appuntamento poi, oggi pomeriggio anche là Juniores Nazionale avrà una sfida tutta da vivere. Alle 16 al campo ‘Di Ridolfi’ di Venarotta, i bianconeri scenderanno in campo contro l’Ostiamare del Patron Daniele De Rossi, per le fasi finali. Una gara da dentro o fuori che vale il pass per entrare tra le 12 migliori squadre d’Italia. In caso di parità ci saranno supplementari e rigori.

Valerio Rosa