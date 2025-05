Atletico Ascoli: confermati Marzetti e Seccardini per la prossima stagione in Serie D

Tempo di analisi e di riflessioni in casa Atletico Ascoli. Tempo soprattutto di iniziare a lavorare per la prossima stagione, la terza consecutiva in Serie D, e non è cosa da poco per la giovane società bianconera guidata dal Patron Graziano Giordani. Il presidente Giovanni Clerici, in sala stampa domenica, dopo la sconfitta contro il Sora, ha ufficializzato che sia il direttore sportivo Mario Marzetti che il tecnico Simone Seccardini, che ha altri due anni di contratto, rimarranno anche per la prossima stagione. Seccardini in realtà è al centro di parecchie indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero lontano dall’Atletico Ascoli, ma lui stesso ha confermato che il suo futuro è ancora con la compagine bianconera. "Lo scorso anno ho ricevuto una proposta, mentre quest’anno non ho ricevuto chiamate". La sua panchina numero 60 con i bianconeri è stata ‘macchiata’ dallo 0-2 incassato al Del Duca contro il Sora. Una sconfitta che ha interrotto la striscia di cinque risultati utili consecutivi dopo la vittoria ad Ancona e i quattro pareggi contro Chieti, Vigor Senigallia, Teramo e Termoli. Risultati che hanno fatto comunque conquistare la salvezza anticipata, ma che certo non hanno entusiasmato. Mister Seccardini proprio in sede di bilancio dell’annata, ha ammesso: "Abbiamo un lavoro e ci dilettiamo con passione in questo sport – ha dichiarato – con il sogno di farlo un giorno da professionisti. Non ha senso darci voti, ma forse lo faremo quando potremo chiamare il calcio come il nostro mestiere. Per ora ci godiamo la libertà, l’indipendenza e il piacere di scendere in campo. Il nono posto in classifica lascia un po’ di amaro in bocca, ma la salvezza è stata meritata. Guardiamo subito in avanti perché dobbiamo puntare a palcoscenici migliori e questo è già il nostro obiettivo, dal fischio finale di domenica scorsa".

Valerio Rosa